زاكيروني: لا أعلم شيئاً عن تجنيس تيغالي.. وسنلعب مع منتخبات قوية لاحقاً

المصدر: منصور السندي - دبي

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إنه لا يعلم شيئاً عن تجنيس لاعب الوحدة الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، تمهيداً لالتحاقه بصفوف المنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة في يناير المقبل. وأضاف في تصريحات لقناة دبي الرياضية: «لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر وهذا الخبر جديد بالنسبة لي، وأعلم به للمرة الأولى».

وعن مباراة المنتخب مع لاوس ودياً، قال زاكيروني إنه قام بتغيير طريقة اللعب من 3-5-2 و3-4-3 إلى الطريقة القديمة 4-2-3-1 لإعطاء حلول أكثر، خصوصاً في الجوانب الهجومية، فضلاً عن تضييق المساحات الدفاعية، مشيراً إلى أن اللاعبين اعتادوا هذه الطريقة، كما أنه قام أيضاً بتغيير نهج اللعب وفقاً لإمكانات اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض المباراة، مشيراً الى أن المنتخب لعب مباراة لاوس بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت المباراة السابقة أمام منتخب ترينداد وتوباغو، مؤكداً أنه من الممكن أن يلعب المباريات المقبلة بخطة لعب مختلفة.

وشدد زاكيروني على أنه تعمد خلال فترة الإعداد الأخيرة اللعب أمام منتخبات ضعيفة مثل لاوس، بهدف إعطاء فرصة للاعبين لتطبيق طريقة اللعب دون التفكير في نتائج المباريات لكن المرحلة المقبلة ستشهد خوض المنتخب مباريات ودية مع منتخبات قوية وأمام منافسين اعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك عندما يكون اللاعبون أكثر جاهزية استعداداً لخوض مباريات كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.