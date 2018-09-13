«ماراثون أدنوك أبوظبي» يطلق برنامجاً تدريبياً مجتمعياً مجانياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحضيراً لانطلاق «ماراثون أدنوك أبوظبي» بدورته الأولى، الذي يشكّل جزءاً من الجهود المستمرّة، الرامية لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة صحي وأكثر نشاطاً في العاصمة الإماراتية، أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى من «ماراثون أدنوك أبوظبي» عن سلسلة من برامج التدريب المجتمعية التي تسبق المنافسات، والتي ستكون مفتوحة مجاناً أمام الراغبين في المشاركة بالسباق، إذ ستقدّم لهم فرصة التدرّب المسبق تحضيراً للحدث الكبير والعمل على تعزيز قدراتهم البدنية. وتقام الدورات التدريبية المجانية بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي كل يوم اثنين في مدينة زايد الرياضية بين الساعة 19:45 والساعة 21:15، وستستمر حتى 26 نوفمبر المقبل. وسيتمكن المشاركون في هذه الدورات التدريبية من صقل مهاراتهم في رياضة الجري، من خلال الانخراط في سلسلة من الأنشطة البارزة تحت إشراف المدرّب الشهير، يوسف رشدي، عضو الجمعية الأميركية للمسار والميدان (USATF) والحائز ألقاب بطولات عدة لمنافسات الجري الطويل من تنظيم الجمعية.