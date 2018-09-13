اجتماع بين كونتيروس وإدارة الوصل لحسم بديل عبدالله صالح

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أنه لم يتم حسم مسألة التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض غياب عبدالله صالح لفترة لا تقل عن أربعة أشهر، بعد إصابته بمباراة الوحدة في كأس الخليج العربي.

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي، أمس: «سيتم عقد اجتماع مع إدارة النادي والمعنيين، لتحديد إذا كان سيتم التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الحالية أم لا، خصوصاً أن الوصل خسر خدمات لاعب أساسي مهم.

وعن إمكانية الاستغناء عن البرازيلي، رونالدو مينديز، والتعاقد مع محترف أجنبي في الدفاع، قال: «كما ذكرت، لم نحسم مسألة التعاقد مع لاعب جديد، ولا يوجد أي قرار بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، أو لاعب مواطن».

وأشار إلى أن الوصل قادر على الظهور بشكل أفضل في مباراة بني ياس، غداً، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن «الأصفر» واجه صعوبات في مباراته أمام الوحدة على مستوى الدفاع، بسبب إصابة وحيد إسماعيل قبل المباراة، وعبدالله صالح في الشوط الثاني، ولفت إلى أن عودة الثنائي، خميس إسماعيل وعلي سالمين، ستشكل إضافة كبيرة بجانب استعادة خدمات وحيد إسماعيل.