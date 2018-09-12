التسجيل لسباق القوارب الشراعية يغلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غد، أمام شواطئ جميرا، في افتتاح الموسم الرياضي البحري الجديد.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الجولة ستأخذ شكلاً جديداً بإشهار فئتَي الناشئين (ثماني - 16 سنة - مواليد 2002 حداً أقصى) والشباب (ثماني - 21 سنة - مواليد 1997 حداً أقصى).

وحددت اللجنة الساعة الثالثة عصر بعد غد كآخر موعد للقوارب المشاركة للوصول إلى نقطة التجمع (عالي) ميناء منطقة جميرا (الرابعة)، فيما تقررت الانطلاقة الساعة الرابعة عصراً بالقرب من قناة دبي المائية، باتجاه خط النهاية في منطقة جميرا الخامسة، لمسافة تصل إلى خمسة كلم.

ودعا مشرف عام السباق، هزيم محمد القمزي، جميع النواخذة والمُلاك الراغبين في المشاركة إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل واستلام كل الشروط واللوائح من قبل اللجنة المنظمة في النادي، والاطلاع على التعديلات والشروط المستحدثة لهذا السباق، التي ستشمل فئتين لمواطني الدولة هما الناشئون (ثماني - 16 سنة - مواليد 2002 حداً أقصى) والشباب (ثماني - 21 سنة - مواليد 1997 حداً أقصى).

وأكد أن اللجنة المنظمة ترحب بالتسجيل الإلكتروني لجميع الراغبين في المشاركة، وذلك عبر الرابط الخاص الذي تم إرساله للنواخذة والمُلاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، حيث تستمر عملية التسجيل والقيد حتى الساعة الثالثة عصر اليوم.

وقال مشرف عام السباق إن هناك إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها المشاركون في السباق، بعد غد، من بينها إجراء التدقيق عند نقطة التجمع، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إيقاف القارب في بقية الجولات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستقوم بإخطار المشاركين بموعد وإحداثيات السباق عبر الرسائل النصية القصيرة، وكل التطورات إذا تم تغيير خط النهاية عبر زوارق اللجنة المنظمة.

كما ذكر أن النتائج الأولية لكل سباق ستصدر مباشرة عقب نهايته، فيما يتم اعتمادها بصورة نهائية بعد النظر في تقارير الحكام ونتائج الفحص الفني وفرزها كذلك لفئتي الشباب والناشئين، وتقرر تغيير نظام احتساب النقاط بالنسبة للترتيب العام، بحيث سيحصل الأول على 50 نقطة، والثاني على 49، والثالث على 48، وستمنح النقاط حتى المركز الـ50 تنازلياً ليتم تحديد أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لكل فئة.

احتساب نقاط الترتيب العام:

الأول: 50 نقطة

الثاني: 49 نقطة

الثالث: 48 نقطة

الرابع: 47 نقطة

الخامس: 46 نقطة

السادس: 45 نقطة

السابع: 44 نقطة

الثامن: 43 نقطة

التاسع: 42 نقطة

العاشر: 41 نقطة