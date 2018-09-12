«الأبيض» يحرز فوزاً معنوياً على لاوس

المصدر: منصور السندي - دبي

استعاد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات مجدداً بفوزه الودي، أمس، على منتخب لاوس المتواضع بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب بالاموس بمدينة جيرونا الإسبانية، حيث يعسكر الأبيض حالياً، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا، التي تنطلق يناير المقبل.

واستعاد الأبيض بذلك توازنه بعد الخسارة غير المتوقعة قبل أيام أمام ترينداد وتوباغو بهدفين نظيفين، علماً بأن منتخب لاوس يحتل المركز 178 في تصنيف «فيفا»، في حين يحتل الأبيض المركز 77.

وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما علي مبخوت في الدقيقتين «24» و«26» ثم أكمل الثلاثية عموري. وكان المنتخب المبادر بالهجوم من طرف واحد، نظراً لتواضع الخصم.

وأجرى المدرب زاكيروني تغييراً على طريقة اللعب بالعودة إلى (4-2 -3-1)، ودفع بوجوه جديدة، حيث ضمت تشكيلة أمس، خمسة لاعبين فقط من الذين شاركوا أمام ترينداد وتوباغو، وشهدت عودة الحارس علي خصيف بدلاً من خالد عيسى، وفي الدفاع إسماعيل أحمد وخليفة مبارك ومحمود خميس ومحمد برغش، وفي الوسط علي سالمين وعامر عبدالرحمن وريان يسلم وعمر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي، وفي الخط الأمامي لعب بمهاجم واحد فقط هو علي مبخوت.

وظهر الأبيض بأداء مختلف نسبياً، حيث اتسم أداء عدد كبير من اللاعبين بتعدد المهام والواجبات، بعكس ما كانت عليه الحال في المباراة السابقة، على الرغم من أنه يواجه منتخباً متواضعاً.

وأهدر مبخوت فرصة هدف محقق بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعدما سدد كرة مرت جوار المرمى وهو في مواجهة حارس لاوس.

وهدد لاعب منتخب لاوس فون شين كام مرمى الحارس علي خصيف بتسديدة قوية مرت جوار المرمى. وأهدر إسماعيل الحمادي فرصة ذهبية وهو منفرد بحارس لاوس، لكنه سدد الكرة خارج الشباك «22».

وأثمرت محاولات المنتخب بالسيطرة على مجريات اللعب في نجاح مبخوت في تسجيل الهدف الأول من هجمة منظمة، وهو أول هدف يسجله المنتخب بعد غياب طويل، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 26. وفي الشوط الثاني واصل الأبيض سيطرته على مجريات اللعب بعدما ظهر بأداء أفضل، ونجح عموري في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 67 من تسديدة قوية، مسجلاً هدفاً جميلاً.

وأجرى زاكيروني تغييرات عدة في التشكيلة بدخول كل من: أحمد خليل وبندر الاحبابي والحسن صالح وأحمد برمان ومحمد عبدالرحمن.

ويسعى المنتخب للاستفادة من هذا الفوز والبناء عليه، خاصة من ناحية الروح المعنوية في اللقاءات المقبلة.

تغييرات كبيرة طرأت على تشكيلة المنتخب أمام لاوس، كما عاد الأبيض للعب بطريقة «4-3-2-1».