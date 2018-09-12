هاسيك: تعادلنا مع الظفرة بسبب إضاعتنا فرصاً كثيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي الفجيرة، التشيكي إيفان هاسيك، أن إصابة حارس مرماه، عبدالله سالم ناصر، خلال المباراة التي تعادل فيها أمام الظفرة بهدفين لكل منهما، أول من أمس، ضمن كأس الخليج العربي، واضطراره لإجراء تبديل طارئ، قللت من حظوظ مشاركة نجم الفريق والمنتخب الأولمبي محمد خلفان المسماري في المباراة.

وقال هاسيك في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «دخلنا للفوز في المباراة، لكننا تعادلنا بسبب إضاعة الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريق»، وتابع: «لم نلعب في الشوط الثاني بأسلوبنا، بينما استفاد فريق الظفرة من خطأين سجل منهما هدفين»، وأضاف: «نلعب بأفضل مدافعين لدينا حالياً، وقد أشركنا عبدالله النوبي العائد من المنتخب الأولمبي، واللاعبون دخلوا الشوط الثاني بقليل من التراخي، وهو ما تسبب في استقبال الأهداف، وأنا غاضب جداً لما حدث في الشوط الثاني».

من جهته، أكد مدرب الظفرة، الكرواتي فوك راسوفيتش، أن الفريق ظهر بشكله الحقيقي في الشوط الثاني، ما قاده لتعويض تأخره بهدفين والتعادل، وقال في المؤتمر الصحافي: «الفريق ظهر بشكله الحقيقي في الشوط الثاني»، مشيداً بالأداء الذي قدمه اللاعب أحمد علي. وقال إنه يعده بشكل جيد للموسم بكامل مبارياته، منوهاً إلى أن هدفه هو أن يشاهد الناس الظفرة يلعب بشكل جميل.