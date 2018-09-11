خلفان يرد على جوهر في حوار الجزيرة والإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عرقل فريق الإمارات نظيره الجزيرة متصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية من البطولة، ليحصد «فخر أبوظبي» نقطة واحدة وصل بها إلى النقطة الرابعة، بينما حصل الإمارات على أولى نقاطه من مباراتين. وتقدم الصقور بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عن طريق جوهر أحمد، وتعادل الجزيرة في الدقيقة 18 عن طريق خلفان مبارك.

بدأ الشوط الأول بأفضلية لفريق الإمارات الذي امتلك الكرة، واستطاع الحصول على ركلة جزاء مبكرة بعد دقيقتين فقط من البداية، عقب عرقلة مهاجم الإمارات محمد سعيد داخل منطقة الجزاء من حارس مرمى فريق الجزيرة عبدالرحمن العامري، ولم يتردد الحكم في احتساب ركلة الجزاء التي تصدى لها جوهر أحمد، وأحرز منها هدف الإمارات الأول في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

ونجح الجزيرة في العودة إلى المباراة في الدقيقة 18 من هجمة منظمة وكرة على حدود منطقة جزاء الصقور وصلت إلى اللاعب خلفان مبارك، الذي استلم الكرة بمهارة وسدد قوية في المرمى، فشل حارس الصقور أحمد الشاجي في التصدي لها، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق. وحاول الفريقان الوصول إلى مرمى الفريق الآخر فيما تبقى من زمن الشوط الأول، إلا أن التعادل الإيجابي حسم نتيجة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول الجزيرة خطف هدف التقدم مبكراً وشن أكثر من هجمة عن طريق اللاعب النشيط خلفان مبارك، إلا أن حارس الصقور أحمد الشاجي تصدى لكل الهجمات، وأضاع اللاعب البرازيلي ليوناردو، أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 75 من انفراد تام بالمرمى، ولكنه لعب الكرة من أعلى الحارس لتمرّ بجوار القائم.

وجاء الشوط الثاني ضعيفاً فنياً من الفريقين، خصوصاً بعد استبدال لاعب الجزيرة خلفان مبارك، مصدر الخطورة في فريق الجزيرة، إضافة الى كثرة التغييرات نتيجة الإصابات في صفوف الفريقين، وهو ما أثر في المستوى الفني بشكل عام على الفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.