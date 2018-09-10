«النواخذة» يغرقون في بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق فريق بني ياس فوزه الأول في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم على حساب ضيفه فريق دبا بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد نادي بني ياس في الشامخة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليضع «السماوي» النقطة الرابعة في رصيده في اللقاء الذي فرض فيه أسلوبه بالكامل، وكان الطرف الأفضل في كل أوقات المباراة، في حين لم ترتق محاولات «النواخذة» إلى مستوى الخطورة.

وظهر «السماوي» خلال المباراة بصورة قوية، بفضل الأداء المميز للثنائي الهجومي للفريق، الهولندي جورج ليروي، والإسباني بيدرو كوندي، اللذين تعاقد معهما الفريق بداية الموسم، كما ظهر خط الدفاع بثبات، بعكس المباراة السابقة، وهو ما ساعد فيعلى إبعاد الخطورة عن مرمى الحارس محمد الحمادي، الذي لم يختبر كثيراً خلال اللقاء.

وأظهر أصحاب الأرض والجمهور رغبتهم في تحقيق الفوز منذ بداية اللقاء، وسجلوا هدف التقدم من أول فرصة حقيقية في الدقيقة السادسة، بواسطة اللاعب الهولندي جورج ليروي، بعد أن قام الأخير بمجهود بدني ومهاري راوغ فيه مدافع الضيوف درويش محمد، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لم تنجح محاولات الحارس محمد سالم في التصدي لها.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 23 لإظهار ردة فعلهم، التي كانت ضعيفة، بعد أن أهدر اللاعب البرازيلي جوليهرام شيتيني فرصة تسجيل هدف التعادل، بعد أن تلقى كرة عرضية من عبيد راشد أمام الحارس، لكنه سددها خارج الملعب، وهي الفرصة التي كانت كفيلة بإدخال «النواخذة» في أجواء اللقاء، في الوقت الذي كان فيه بني ياس متراجعاً في الأداء.

ولم يفوّت لاعبو بني ياس فرصة تعزيز تقدمهم، إذ أضاف اللاعب الإسباني بيدرو كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 41، بعد أن استفاد من الخطأ الكارثي للحارس محمد سالم، الذي كان يحاول إبعاد الكرة، إلا أنه شتتها بالخطأ لتصطدم بالمهاجم الإسباني الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي ووضعها في الشباك.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني قوية من جانب أصحاب الأرض، الذين لم ينتظروا سوى دقيقتين فقط لإضافة الهدف الثالث، بواسطة الإسباني بيدرو كوندي.