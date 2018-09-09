«الشراعية 22 قدماً» تدشن الموسم البحري الجديد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق موسم السباقات البحرية في دبي الجمعة المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى والافتتاحية) من بطولة دبي 2018-2019 - الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات الفنية واللوجستية كافة لبدء سلسلة السباقات البحرية، التي يصل عددها مع نهاية الموسم الجاري الذي يستمر لنهاية شهر أبريل المقبل إلى 30 حدثاً رياضياً بحرياً متنوعاً في الرياضات المختلفة التراثية والحديثة، التي تتضمن القوارب والسفن الشراعية المحلية 22 و43 و60 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والقوارب الشراعية الحديثة والقوارب والزوارق السريعة والدرّاجات المائية والكايت سيرف وصيد الأسماك.

ومن المنتظر أن يشهد مقر النادي في الميناء السياحي بداية من اليوم حركة نشطة مع قدوم الملاك والنواخذة للتسجيل في السباق الأول يوم الجمعة المقبل، وتسلّم كراسة الشروط واللوائح الجديدة للتعرف إلى التعديلات المستحدثة التي اقرتها اللجنة المنظمة في ما يتعلق بالمشاركة في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث يستمر التسجيل حتى مساء يوم الأربعاء المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث.

ودعا عضو مجلس إدارة دبي البحري، المدير التنفيذي للنادي، محمد عبدالله حارب

كل النواخذة والبحارة الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي، والتعرف إلى اللوائح الجديدة، حيث ستخصص هذه الفئة لفئتين؛ الأولى للناشئين (8- 16 سنة) والثانية للشباب (8-21 سنة).

وتشهد فعاليات الموسم الجديد إقامة ثلاث محطات في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث تقام الجولة الأولى يوم الجمعة 14 سبتمبر بينما تنطلق الجولة الثانية يوم السبت الـ27 من شهر أكتوبر المقبل، وسيكون مسك ختام جولات هذه الفئة يوم السبت الـ16 من شهر فبراير المقبل مع إقامة سباق الجولة الثالثة.

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محطات تشهدها

بطولة دبي للقوارب

الشراعية 22 قدماً،

بدءاً من سباق

الجمعة المقبل.