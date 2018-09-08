المغربي جبران سيعود إلى تشكيلة دبا قريباً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف إداري الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، مانع الغسية الظنحاني، أن المحترف المغربي يحيى جبران، بدأ باستعادة عافيته بشكل تدريجي تمهيداً لعودته للمشاركة أساسياً مع الفريق للأول لـ«النواخذة».

وقال الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون جبران أمام بني ياس في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة المقبلة بكأس الخليج العربي، مع احتمال بسيط للمشاركة، على أمل أن تكون نحو 50% في المباراة المقبلة أمام الوحدة، بينما ستكون المشاركة بنسبة أكبر أمام الإمارات في الجولة التي تليها».

وأشاد الغسية بالجهود التدريبية والالتزام والانضباط الذي أبداه اللاعب من أجل تعافيه بسرعة، موضحاً أن الفريق سيشهد تغييراً في التشكيلة التي خاض بها المباراة أمام الوصل أخيراً.