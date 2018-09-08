الوتري: الأولمبي بحاجة إلى دعم فني وتنظيمي للحفاظ عليه

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد اللاعب السابق والإداري الحالي في نادي دبا الحصن، سعيد الوتري، أن التشكيلة الحالية للمنتخب الأولمبي، التي فازت بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية، تستحق اهتماماً خاصاً من اتحاد كرة القدم، لكي تكون بمثابة العمود الفقري للمنتخب الأول في السنوات المقبلة، خصوصاً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

وأوضح سعيد الوتري لـ«الإمارات اليوم»: «لقد ظهر الأولمبي بشكل فني تصاعدي مميز، ونجح في إقصاء منتخبات قوية، وتمكّن أكثر من لاعب من الظهور، بشكل يجعلهم في واجهة الكرة الإماراتية مستقبلاً».

وتابع: «هناك حاجة للحفاظ على هذا المنتخب، بحيث يتم دعمه فنياً وتنظيمياً»، وحدد الوتري عدداً من العناصر المطلوب عملها للأولمبي، كاستغلال أيام «فيفا» ليخوض مباريات ودية على غرار المنتخب الأول، وإعطاء الصلاحية الكاملة للجهاز الفني للأولمبي، لمتابعة اللاعبين أثناء التدريبات مع أنديتهم والتواصل معهم أيضاً.

وحثّ الوتري مدربي الأندية على إشراك لاعبي الأولمبي بصورة أساسية في المباريات الرسمية، وتشجيعهم على الاجتهاد أثناء التدريبات، بما يسهم في تطور مستواهم نحو الأفضل، وتشجيع اللاعبين الآخرين لمن هو قادر على الانضمام إلى المنتخب الأولمبي لتقديم الأداء المميز الذي يقودهم للأولمبي من أجل زرع روح المنافسة بينهم.

وتابع: «الحفاظ على التشكيلة وتقديم الدعم الإعلامي الإيجابي لهم ضرورة أخرى لابد منه، وقد سبقتنا دول أوروبية، وفي أميركا الجنوبية في مثل هذه الحالات، ولابد من الاستعانة بهذه التجارب للاستفادة منها».

وختم: «من الضروري أيضاً دراسة أعمار اللاعبين الحاليين ممن اقترب من الخروج من الأولمبي لسد هذا الشاغر بلاعبين جيدين آخرين، بحيث يمكن لهذا المنتخب أن ينافس على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتعزيز المراكز بما تحتاج، إضافة إلى كونه رافداً للمنتخب الأول».