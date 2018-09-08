كلباء يستهل كأس الاتحاد للصالات بالفوز على شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حوّل فريق اتحاد كلباء تأخره من شباب الأهلي 1-صفر، ثم 2-1، الى الفوز 3-2 في الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب صالة نمور كلباء، مساء أول من أمس، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

تقدم فريق شباب الأهلي الذي ظهر في حلة جديدة بقيادة مدربه العائد للاشراف الفني على الفريق من جديد، عبدالله عبدالباسط، بهدف السبق عن طريق احمد حسين بن حماد في الثواني الأولى من الشوط الثاني، بعد ان سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، ولم يتأخر رد كلباء بقيادة المدرب محمد سعيد لاعب الفجيرة السابق ومساعد مدرب خورفكان السابق، بالإضافة الى أنه كان مساعد المدرب راشد خليفة في منتخب الشباب، والذي يقود فريقاً لوحده أول مرة في مسيرته التدريبية، وسجل كلباء هدف التعادل عن طريق عبدالله سعيد، بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 سجل عبدالله الخمري، كابتن شباب الأهلي، هدف الترجيح، لتصبح النتيجة 2-1، وينجح خالد مسعود القادم الى كلباء من دبا الحصن في تعديل النتيجة 2-2، قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ويواصل الأداء سجالاً بين الفريقين، حتى تمكن عبدالرحمن الهياس من تسجيل هدف الترجيح الغالي لفريق اتحاد كلباء في آخر 20 ثانية من زمن المباراة المثيرة، ليضع نمور كلباء اول ثلاث نقاط في رصيدهم، متساوين مع الظفرة المتفوق بفارق الأهداف، وتعود عجلة المنافسة يوم الإثنين المقبل بمواجهة بين فريقي دبا الحصن وخورفكان في قمة الساحل الشرقي، وفي مباراة ثانية يحل فريق مليحة ضيفاً على فريق النصر في ملعب صالة راشد بن حمدان بقلعة العميد في دبي ضمن مباريات المجموعة الثانية.