«هاشتاغ» لجمهور المنتخب يطالب بإقالة زاكيروني

المصدر: منصور السندي ــ دبي

أطلق مشجعو المنتخب الوطني لكرة القدم «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بإقالة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، على خلفية الأداء المتواضع والصورة الباهتة التي ظهر بها «الأبيض» أمام منتخب ترينداد وتوباغو، وخسارته للمباراة بهدفين دون رد، في التجربة الودية التي خاضها خلال معسكره الحالي في إسبانيا استعداداً لكأس آسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد لـ«الإمارات اليوم» إن اختيار زاكيروني لتدريب المنتخب كان منذ البداية قراراً خاطئاً، معتبراً أنه كان يجب على اتحاد الكرة اختيار المدرب الأنسب لتولي تدريب الأبيض، كونه مقبلاً على مشاركة مهمة في كأس آسيا المقبلة. وأوضح أن «اتحاد الكرة تسرع في اتخاذ القرار الخاص باختيار مدرب جديدة للمنتخب، وقد فوجئ الكل باختيار المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرباً للمنتخب، على الرغم من أنه كانت هناك مطالبات بأن يتم اختيار مدرب من المدربين الذين يعملون في الدوري، لاسيما مدرب شباب الأهلي دبي السابق الروماني أولاريو كوزمين، لأنه كان الأكثر معرفة ودراية باللاعبين، بحكم عمله مدرباً في الدوري الإماراتي سنوات طويلة».

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد رسمياً مع زاكيروني في أكتوبر من العام الماضي لتولي تدريب المنتخب، خلفاً للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي كان قد تولى المهمة خلفاً لمهدي علي.

وتساءل حديد عن دور اللجان الفنية باتحاد الكرة في عملية اختيار المدرب، مشيراً إلى أنه للأسف لا يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في هذه اللجان.