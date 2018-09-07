3 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة «دولية جدة لبناء الأجسام»

المصدر: محمد فاضل - دبي

يشارك طاقم التحكيم الإماراتي ببناء الأجسام، المؤلف من كل من الحكام الدوليين وليد عبدالكريم، وجاسم اشكناني، ومحمود الحمادي، في قيادة منافسات بطولة جدة الدولية الماسية لبناء الأجسام، والتي تنطلق في المملكة السعودية يوم غد، وتستمر ليومين، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة نحو مليون ريال سعودي. ويشارك في البطولة الدولية، 300 رياضي من مختلف دول العالم، وهي المرة الثانية التي تستعين فيها اللجنة المنظمة للبطولة، بحكام بناء أجسام إماراتيين لقيادة المنافسات، وذلك في بادرة مميزة تعكس مكانة الحكام الدوليين الإماراتيين في رياضة بناء الأجسام.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الغيص الزعابي: سعداء لتكليف الأشقاء في المملكة السعودية لطاقم تحكيم إماراتي دولي لقيادة منافسات بطولة كبيرة، ونعد ذلك نجاحاً إضافياً للحكم الإماراتي في مختلف البطولات. وتعد البطولة بين الأقوى في الشرق الأوسط، وتحظى بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين من آسيا، ومن باقي القارات. وتحظى البطولة بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة في السعودية التي حرصت في الفترة الأخيرة على تنظيم العديد من البطولات في مختلف الألقاب، ونالت مدينة جدة نصيبا من هذه الأحداث الدولية.