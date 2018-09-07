الظفرة يوافق على إعارة السوري مهتدي لأربيل العراقي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أمس، عن إعارة مهاجم الفريق، السوري محمد رأفت مهتدي، لفريق أربيل المنافس في الدوري العراقي حتى نهاية الموسم الحالي، بناءً على الطلب المقدّم من النادي العراقي، وغادر اللاعب إلى العراق تمهيداً للالتحاق بالفريق الجديد، في وقت كان فريق الفيصلي الأردني قدّم في وقت سابق طلباً للحصول على خدمات اللاعب. وذكر الظفرة، عبر بيان رسمي، أن إدارة الشركة تعاقدت مع مهتدي (22 عاماً)، الموسم الجاري، من نادي الاتحاد السوري، بعد تألقه مع منتخب سورية الأولمبي خلال كأس آسيا تحت 23 سنة.

وكان مهتدي التحق بالظفرة بعدما كسب دعوة ضد نادي الاتحاد السوري بحجة عدم التخلي عن اللاعب الذي وقّع على عقد مع الظفرة في شهر نوفمبر لخمس سنوات، إذ طالب «فيفا» الاتحاد السوري بمنع اللاعب من المشاركة مع الاتحاد في أي مباراة، والالتحاق مباشرة بفريقه الجديد.