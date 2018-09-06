ثلاثة قضاة إماراتيين يشاركون في دولية جدة للأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

يشارك طاقم التحكيم الاماراتي ببناء الاجسام والمؤلف من كل من الحكم الدولي وليد عبد الكريم محمد سعيد والحكم الدولي جاسم اشكناني، والحكم الدولي محمود الحمادي بقيادة منافسات بطولة جدة الماسية لبناء الاجسام والتي ستنطلق في المملكة العربية السعودية، يوم غد، وتستمر ليومين وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة نحو مليون ريال سعودي ويشارك فيها 300رياضي من مختلف دول العالم، وهي المرة الثانية التي تستعين اللجنة المنظمة بحكام بناء اجسام إماراتيين لقيادة المنافسات وذلك في بادرة مميزة تعكس مكانة الحكام الدوليين الإماراتيين في رياضة بناء الاجسام،

من جهته قال عضو مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة فيصل الغيص الزعابي: سعداء لتكليف الأشقاء في المملكة العربية السعودية طاقم تحكيم اماراتي دولي لقيادة منافسات بطولة كبيرة ونعد ذلك نجاحا اضافيا للحكم الاماراتي في مختلف البطولات انطلاقا من توجيهات ودعم رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بم حمد بن سيف الشرقي وأعضاء مجلس الادارة، ونتطلع الى ان يحققوا النجاح المطلوب في البطولة وعكس صورة مميزة للحكم الاماراتي ومن جهتنا مستعدون لتقديم الدعم أفني لجميع الحكام لخوض تجاوب مماثلة.