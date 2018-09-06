«اتحاد الكرة»: قرعة الكأس لا يشوبها أي خطأ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد عبدالله بن هزام الظاهري، أن قرعة كأس رئيس الدولة التي سحبت أخيراً في حفل جوائز الاتحاد السنوية، وكذلك قرعة مسابقات الاتحاد «صحيحة ولا يشوبها أي خطأ»، مشيراً إلى أنه «تم اتباع المعايير ذاتها التي جرى عليها العمل في (قرعات) سابقة بعد الدخول في عهد الاحتراف، ولم يحدث أن تم الاعتراض من أي نادٍ في الدولة على أي منها». وجاء بيان اتحاد الكرة رداً على تقارير إعلامية تتحدث عن بطلان قرعة الكأس، للموسم الجديد، بالاستناد إلى الفقرة «ب» من المادة 14 من لائحة المسابقات، والمتعلقة بوضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات، وبطل الكأس في نهاية الجدول، الأمر الذي يفضي إلى بطلان القرعة وعدم مشروعيتها. وقال بن هزام إنه «لا يمكن تطبيق مصطلح دوري الدرجة الأولى بمفهومه السابق، بعد تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وتغير المسميات للمسابقات الكروية».

ونبه الأمين العام إلى أنه يقتضي التنويه بأن آلية القرعة الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، والتصفيات التمهيدية قد تم نشرها في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ووكالات الأنباء والصحف الرسمية قبل إجرائها لأكثر من مرة، إضافة إلى شرحها أثناء حفل الجوائز، ولم يتم الاعتراض عليها من أي نادٍ أو جهة، ومع ذلك فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم يؤكد أحقية كل نادٍ في الاعتراض والمطالبة بحقوقه، وللاتحاد الرد وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.