كايو وجمال يقودان العين لهزيمة الملك الشرقاوي برباعية قاسية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق نادي العين فوزا مهما على حساب مستضيفه الشارقة باربعة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على استاد نادي الشارقة في ختام منافسات الجولة الاولى لكأس الخليج العربي، حيث سجل اهداف العين البرازيلي كايو في الدقيقتين10و35، والياباني شوتاني في الدقيقة 77، وجمال معروف في الدقيقة 88، وللشارقة البرازيلي ايغور في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة خطف العين اول ثلاث نقاط محتلا المركز الثاني للمجموعة الثانية خلفا للمتصدر الجزيرة بفارق الاهداف.

قدم الفريقان مباراة قوية وتميزت بكثرة الهجمات المتبادلة بين الناديين، وخصوصا من جانب العين الذي سجل اربع اهداف وفرط بفرص سهلة اكثر من التي سجلها، ساهم بأبعادها حارس الشارقة احمد ديدا والذي يمكن وصفه رجل المباراة مناصفة مع البرازيلي كايو والذي سجل هدفين وصنع اخر، بينما صنع جمال معروف هدفين وسجل أخر.

سجل العين هدفه الاول في الدقيقة 10 عن طريق البرازيلي كايو مستفيدا من ضربة جزاء منحت للفريق بعد تعرض اللاعب جمال معيوف للاعثار داخل منطقة الجزاء، وكاد الشارقة ان يتعادل في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية للبرازيلي ايغور، كان لها بالمرصاد حارس العين حمد المنصوري، كما وردت عارضة العين كرة سددها البرازيلي ويلتون، في اخطر فرص الملك.

ومن هجمة مرتدة قادها جمال معروف سجل العين هدفه الثاني في الدقيقة 35 عن طريق البرازيلي كايو.

وكاد البرازيلي ايغور ان يسجل هدفا في الدقيقة 58 بعد مجهود فردي جميل لولا تصدي دفاعات العين وابعاد الكرة الى ضربة ركنية وكاد كايو ان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60بعد انفراده بالمرمى تصدى للكرة حارس الملك احمد ديدا وأبعدها الى ركنية.

وتواصلت هجمات العين عبر جمال معروف وكايو بشكل بارز وأبرزها في الدقيقة 62 ابعدها شاهين عبد الرحمن من على خط المرمى، وتعرض مدرب العين المرواتي مامتش الى الطرد لاعتراضه على قرارات الحكم احمد خلفان وذلك في الدقيقة 66.

ونجح العين بتسجيل الهدف الثالث عن طريق الياباني شوتاني في الدقيقة 77 بعد هجمة قادها البرازيلي كايو وسجل الشارقة هدف التقليص في الدقيقة 80 عن طريق البرازيلي ايغور قبل ان يسجل جمال معروف الهدف الرابع للعين في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية داخل الجزاء.