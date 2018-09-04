هجن العاصفة تتصدر تحديات الإيذاع في «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت مؤسسة هجن العاصفة حضوراً مميزاً في اليوم الثاني لسباق تمهيدي المرموم «مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، الذي شهد إقامة 14 شوطاً لسن الإيذاع لمسافة أربعة كيلومترات لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

ووضع الشعار الملكي تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بصمته على الأشواط الستة الأولى، إذ تقدمت «الشاهينية» في الشوط الأول للبكار المحليات ووصلت إلى خط النهاية في توقيت بلغ 6:08:5 دقائق، وحسمت «الشاهينية» الأخرى للشعار الملكي شوط البكار المهجنات بزمن 6:12:7 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة ففاز بلقب الشوط الثالث للجعدان المحليات بتوقيت قدره 6:13:8 دقائق.

وكانت صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات من نصيب هجن العاصفة عبر «شاهين» بزمن 6:17:1 دقائق، ومضى مشوار التألق للشعار الملكي من خلال الشوط الخامس للبكار المحليات عن طريق «الشاهينية» التي وصلت إلى خط النهاية في توقيت بلغ 6:08:2 دقائق، وتمكنت «الشاهينية» من الفوز بلقب الشوط السادس للبكار المهجنات في زمن بلغ 6:21:4 دقائق.

وقدم المضمر سعيد محمد مروشد «مياس» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً في الشوط السابع للجعدان المحليات، وذلك بتوقيت قدره 6:17:9 دقائق، وتميزت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من خلال الشوط الثامن للجعدان المهجنات، إذ تمكن «متعب» بقيادة المضمر خالد المر بن حلوة من الظفر بالصدارة بزمن بلغ 6:14:5 دقائق، وجاء الظهور الأول لهجن الرئاسة عن طريق «مسيرة»، تحت قيادة المضمر أحمد مطر الخيلي في الشوط التاسع للبكار المحليات، وذلك بتوقيت 6:14:3 دقائق.

وأنهت «الشاهينية» لهجن العاصفة تحديات الشوط الـ10 للبكار المهجنات بوصولها إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:15:2 دقائق، وظفرت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد بصدارة الشوط الـ11 للجعدان المحليات بوساطة «الشامي» صاحب التوقيت 6:12:2 دقائق، وقدم المضمر عبيد محمد بالضبيعة «ناصي» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الـ12، وذلك بزمن 6:15:6 دقائق.

وبرزت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في الشوط الـ13 للبكار المحليات بتوقيت بلغ 6:08:7 دقائق، وكان مسك الختام لتحديات اليوم الثاني لتمهيدي المرموم مع «الظبي» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تمكنت بقيادة المضمر سعيد سالم الجنيبي، من الظفر بصدارة الشوط الـ14 للبكار المهجنات بزمن بلغ 6:14:7 دقائق.