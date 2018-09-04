الشارقة يخلط الأوراق في «دولية محمد بن خالد القاسمي» لليد

المصدر: أحمد طارق - الشارقة

عاد فريق الشارقة إلى المنافسة في المراكز الأولى ببطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية عقب فوز «الملك» على فريق الأهلي المصري 24-23، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط منحته المركز الثالث والأهلي المصري ثانياً، بفارق الأهداف في ختام الجولة الرابعة للبطولة التي تصدرها فريق سموحه المصري برصيد تسع نقاط عقب فوزه الكبير على الأهلي البحريني 31-‏23، منهياً الفريق البحريني مشواره في البطولة برصيد خمس نقاط، لتختلط أوراق المنافسة في اللقب.

قدم الشارقة مباراة كبيرة، إذ أنهى الشوط الأول الذي ختمه لمصلحته 11-10، وفي الشوط الثاني رغم تقدم الضيوف 19-17 إلا أن «الملك» استفاد من تألق المصري علي الزين ومعه طارق حسن ويدرك التعادل، قبل أن يحقق الفوز 24-23. في المقابل، لم يجد فريق سموحة المصري صعوبة في تحقيق الفوز على الأهلي البحريني ليرفع رصيده الى تسع نقاط.