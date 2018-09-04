العين يترقب سحب قرعة مونديال الأندية اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يترقب نادي العين، اليوم، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدولة خلال ديسمبر المقبل، إذ تجري مراسم الحفل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية.

ويلتقى العين مع وويلينغتون النيوزيلندي الفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا في 12 ديسمبر المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض نادي العين منافسات بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلاً للنسخة الماضية من دوري الخليج العربي، وتعدّ هذه أولى مشاركاته في مونديال الأندية.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، أن «المباراة الأولى ستجمع بين العين والفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا في 12 ديسمبر بمدينة العين. أما في مبارياتي الدور الثاني (المواجهتان رقم 2 و3)، فإن الفائز من المواجهة الأولى ينضمّ إلى نادي جوادالاخارا المكسيكي، والفائزين بدوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم فرز هذه الأندية بشكل عشوائي وتحديد هوية كل فريقين يواجهان بعضهما بعضاً، وستجري المباراتان في أبوظبي في 15 ديسمبر».

وأضاف «في نصف النهائي المقرر في 18 و19 ديسمبر ستحدد القرعة هوية خصمي ريال مدريد والنادي المتوّج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2018 من بين الفريقين الفائزين من المواجهتين رقم 2 و3، في خطوة أخرى نحو معرفة هوية الناديين المزاحمين على اللقب العالمي». يُذكر أن كل فريقين يتعرضان للهزيمة في ربع النهائي ونصف النهائي سيخوضان مواجهة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والثالث على التوالي. وستجري مباراة تحديد ثالث الترتيب في الملعب الذي يشهد بوقت لاحق من اليوم نفسه تنظيم موقعة النهائي، وذلك بتاريخ 22 ديسمبر في أبوظبي.