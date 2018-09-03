الجزيرة يكمل عقد الأجانب بالهولندي ناصر

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، أمس، تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط السابق لأندية أرسنال الإنجليزي، واوتريخت الهولندي، وموناكو الفرنسي، الهولندي ناصر بارازيت، ليكمل عقد أجانب «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، بعد أن انضم إلى الثلاثي البرازيلي ليوناردو رودريغيز، والغاني ايرنست اسانتي، والكاميروني سيباستيان سياني.

ولم يذكر الموقع الرسمي لنادي الجزيرة مدة التعاقد مع اللاعب، ولا قيمة التعاقد مع اللاعب الهولندي، الذي سيحل مكان اللاعب البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، الذي انتقل بداية الموسم الحالي إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي.

وخاض بارازيت، المولود في عام 1990 في مدينة آرنهايم الهولندية، 44 مباراة دولية مع المنتخبات الهولندية المختلفة، وتدرج في أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزي حتى تم اختياره للفريق الأول، ثم انتقل إلى أندية أوروبية عدة، أبرزها فيتيسه الهولندي، واوستريا فيينا النمساوي، واوتريخت الهولندي، وموناكو الفرنسي، قبل أن ينضم إلى نادي مالاتياسبور التركي، ثم إلى الجزيرة.

وأسهم بارازيت في عودة نادي موناكو إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعد أن فاز مع الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية في 2013، وتوج أيضاً بلقب الدوري النمساوي مع اوستريا فيينا.