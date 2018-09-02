4 أندية تتقاسم «ذهب فردي الشطرنج»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تقاسمت أندية الشارقة والفجيرة وأبوظبي ودبي، ألقاب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، بعد أن حقق كل نادٍ ميداليتين ذهبيتين، وذلك بواقع ذهبيتين للشارقة وخمس برونزيات وثلاث فضيات في المركز الأول، ثم الفجيرة بذهبيتين وفضية وبرونزية، ودبي ثالثاً بذهبيتين وفضية، وأبوظبي بذهبيتين وبرونزيتين. وفي المركز الخامس حلّ عجمان بفضيتين، والعين بفضية واحدة.

وتوَّج الفائزين في البطولة، التي أقيمت في فندق نوفوتيل بالفجيرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والشيخ سعود عبدالعزيز المعلا.

والمتوجون بألقاب البطولة هم: لاعبا الفجيرة سالم البلوشي وخليفة خالد عن فئتَي تحت ثماني و12 سنة، ولاعبا الشارقة سعود جابر وحمد عصام (فئتا 10 و14 سنة)، وعمران الحوسني وسلطان الزعابي من أبوظبي (فئتا 16 و18 سنة)، ولاعبا دبي علي عبدالعزيز وإبراهيم سلطان (فئتا 20 سنة والمتقدمون).