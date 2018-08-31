"ريمونتادا مبخوت" تقود الجزيرة للفوز على شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق-دبي

حقق الجزيرة فوزاً مثيراً على شباب الأهلي 5-4، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بعدما أحزر على مبخوت "هاتريك" قاد به "فخر أبوظبي، لتحويل تأخره 3-1، إلى فوز ثمين.

جاء الشوط الأول مثيراً، بعدما افتتح شباب الأهلي النتيجة مبكراً عن طريق الإكوادوري جيمي أيوفي بعد مرور 50 ثانية فقط مستغلاً تمريرة المولدوفي هنريكي لوفانور، بينما رد الجزيرة بإحراز هدف التعادل عن طريق الغاني أسانتي الذي انفرد من تمريرة خلفان مبارك ولعب الكرة من فوق ماجد ناصر (16).

في المقابل نشط شباب الأهلي وأضاف الهدفين الثاني والثالث، في 3 دقائق، عن طريق الأرجنتيني إيمليانو فيكيو (19)، والإكوادوي أيوفي (19)، بينما تقمص علي مبخوت دور البطولة قبل نهاية الشوط الأول، بإحرازه الهدفين الثاني والثالث للجزيرة في الدقيقتين 40 و43.

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة بعدما أحرز علي مبخوت الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 50 من تمريرة خلفان مبارك، بينما احتسب الحكم يعقوب الحمادي ركلة جزاء لشباب الأهلي بعدما استعان بتقنية فيديو، وأحرزها بنجاح المولدوفي لوفانور الهدف الرابع (76)، وفي الدقيقة 86 أحرز خلفان مبارك الهدف الخامس من ركلة حرة مباشرة (86)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.