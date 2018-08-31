الوحدة يرغب في تقديم أداء «سوبر» أمام اتحاد كلباء

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يسعى فريق الوحدة إلى استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تتويجهم بكأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم على حساب منافسهم العين، حينما يستقبلون في الساعة 08:30 من مساء اليوم فريق اتحاد كلباء، في استهلالية مشوار الفريق في دوري الخليج العربي، ولا بديل لأصحاب الأرض سوى الحصول على النقاط الثلاث، من أجل تأكيد قدرته على المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزينة النادي لسنوات.

ويدخل العنابي الموسم الحالي للدوري وهو مرشح فوق العادة لتحقيق لقب الدوري، بعد المستويات التي قدمها في المواسم الثلاثة الأخيرة، واحتلاله في الموسم الماضي - بالتحديد - على المركز الثاني، وبداية الموسم الحالي بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر، كما أن الإدارة قامت بصفقات نوعية بالتعاقد مع الثنائي حسين عباس والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا من صفوف الأهلي السعودي.

وتبدو مهمة «العنابي» في مباراة اليوم سهلة عطفاً على المواجهات التاريخية الخمس التي جمعت الفريقين، التي تصب جميعها في مصلحة أصحاب الأرض والجمهور، إذ إن اللقاءات الخمسة التي جمعت «أصحاب السعادة» شهدت فوزهم في أربع مباريات، في حين سيطر التعادل على مناسبة واحدة، وسجل مهاجمو الوحدة 13 هدفاً مقابل ستة أهداف فقط لكلباء.

لكن صفوف أصحاب الأرض والجمهور تشهد غيابات في مباراة اليوم، مثل غياب الثلاثي الحارس محمد الشامسي وثنائي الدفاع سالم سلطان وأحمد راشد في تشكيلة «العنابي».

في المقابل، يدخل اتحاد كلباء مباراة اليوم برغبة تحقيق مفاجأة على أرض مستضيفه.

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