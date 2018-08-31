العين يرفع كل الأسلحة لاصطياد «الصقور»

المصدر: معاذ كمبال - دبي

يبدأ فريق العين حقبة جديدة في تاريخ دوري الخليج العربي لكرة القدم من دون نجمه الأول عمر عبدالرحمن (عموري)، المنتقل لصفوف الهلال السعودي، حينما يدشن حملة الدفاع عن لقبه، حيث إنه سيخوض اختباراً صعباً خارج ملعبه في ضيافة فريق الإمارات في الساعة 17:50 من مساء اليوم على استاد نادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة.

ويعد كعب الضيوف الأعلى في المواجهات التاريخية بين الطرفين، بفوزهم في 10 مباريات مقابل انتصار وحيد لـ«الصقور»، في حين سيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

ولا بديل أمام لاعبي «الزعيم» سوى تحقيق الفوز المقرون بالأداء المقنع، إذا ما أرادوا تأكيد قدرتهم في الدفاع عن اللقب، الذي حققوه الموسم الماضي، وعدم تأثرهم برحيل (عموري) للدوري السعودي.

كما أن الفوز بالنقاط الثلاث قد يسهم في تقليل حسرة ضياع لقب كأس سوبر الخليج العربي، الذي خسره أمام فريق الوحدة.

وتعزّزت صفوف الضيوف بعودة الدولي إسماعيل أحمد.

وليس (عموري) هو الوحيد الذي لن يتواجد في قائمة الفريق في الموسم الحالي، إذ شهدت صفوف «الزعيم» رحيل المهاجم الدولي أحمد خليل لشباب الأهلي، وانتقل يوسف أحمد للوصل، ورحل فوزي فايز للشارقة، بينما ابتعث النادي مهاجمه علي عيد لقضاء فترة معايشة لموسم واحد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، وفي المقابل تعاقد مع الثنائي جمال معروف وسعد خميس.

في المقابل، يخطط «الصقور» لاصطياد «الزعيم» لتكرار النتيجة التاريخية التي حققها الفريق الموسم قبل الماضي، حينما فاز بنتيجة 3/‏‏‏2، وعلى الرغم من صعوبة تكرار الفوز في لقاء اليوم، فإن «الإمارات» يتمسك بالأمل في تحقيق نتيجة الفوز، خصوصاً أن الفريق سيحصل على دعم من قبل جماهيره الوفية.

وعزّز «الصقور» صفوفه بالتعاقد مع الأسترالي إبيني إيسي، والثنائي عامر عمر ومحمد المعيني.

وبجانب صفقات اللاعبين، فقد تعاقد النادي مع المدرب التونسي جلال قادري، خلفاً للسوري نزار محروس.

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