سييرا: شباب الأهلي سينافس على كل البطولات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، أن الفريق بات جاهزاً لانطلاقة الموسم الجديد، بمواجهة الجزيرة، غداً، في الجولة الأولى من مباريات دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي سيكون منافساً بقوة على جميع البطولات.

وقال سييرا في مؤتمر صحافي، أمس، إن «الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين، إلى جانب أن التعاقدات الأجنبية جيدة، والعمل ينصبّ على العناصر الموجودة، وهدفنا المنافسة على البطولات المحلية إذ إننا سنكون منافسين بشكل قوي، لأن لدينا الإمكانات، بشكل عام، التي تجعلنا ننافس بشكل جيد، وليس فقط على مستوى الدوري، لكن على مستوى بطولتَي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وفي النهاية من يثبت شكل المنافسة هو المستوى الذي يُقدم خلال المباريات».

ورداً على سؤال عن فترة الإعداد والمعسكر والتحضيرات للموسم الجديد، قال: «المباريات الودية كانت تجربة للتعرف على الأخطاء وتصحيحها، وهناك فرق بين رؤية المباراة من المدرجات، ورؤيتها من داخل الملعب للتعرف على اللاعبين بشكل جيد، ورأينا بعض الأخطاء الدفاعية الفادحة، والأمر الإيجابي أنها حدثت في مباريات ودية، ما يساعدنا على تصحيحها في المباريات الرسمية، وأتمنى عدم رؤيتها أمام الجزيرة والمباريات التالية، بعدما تم العمل عليها لعدم تكرارها، ويمكنني أن أقول إنني أحب الهجوم في كل المباريات، لكن هناك مباريات لن تسمح لنا بالهجوم بشكل مستمر، والفكرة من التدريب واللعب لفت الأضواء في كل مباراة، ولن نكون فريقاً ينتظر رد الفعل».

وأبدى المدرب التشيلي سعادته بتدريب شباب الأهلي، وقال: «سعيد بفرصة تدريب شباب الأهلي، أحد أهم الأندية الإماراتية، وأتمنى أن نقدم موسماً جيداً، بينما تحدث عن غيابات الفريق أمام الجزيرة»، وأضاف: «عبدالعزيز صنقور فقط الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي».

أما بالنسبة إلى ما تردد عن عدم رضا الجهاز الفني عن البرازيلي لوفانور، فقال: «ليس هناك تعليق على ما يتردد عن عدم رضا الجهاز الفني عنه، واحتراماً للاعبين أنا أتفادي إبداء الرأي الفردي في كل لاعب، والهدف الرئيس من ذلك أنني ربما يساء فهم كلامي، وأنا أرفع القبعة وأفتخر بكل اللاعبين الحاليين في الفريق».