المفاجآت تغيب عن خامس جولات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

غابت المفاجآت عن الجولة الخامسة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، المقامة في الفجيرة، بعد انقضاء جولة الأمس الصباحية، بتألق واضح لناديي الفجيرة والشارقة في الفئات العمرية، مقابل تميز لناديي أبوظبي ودبي على مستوى الرجال، إضافة إلى تفوق الشارقة في فئة الشباب.

وتصدر فئة ثماني سنوات اللاعب سالم البلوشي من الفجيرة بالعلامة الكاملة، بالتساوي مع سعود جابر من الشارقة. وبالنسبة لفئة 12 سنة، فقد تصدر لاعب الفجيرة خليفة خالد وطلال الحمادي من الشارقة الترتيب، بينما لفئة تحت 14 سنة، تصدر لاعب الشارقة حمد عصام، يليه لاعبا الفجيرة عمار السدراني ومحمد سعيد اليليلي، وفي تحت 16 سنة تصدر لاعب دبي سالم أحمد سالم، ولاعب أبوظبي عمران الحوسني.

وقال رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الشطرنج، جاسم هيكل عبدالرحمن، إنه سعيد بالمستويات الفنية التي شهدتها الجولات الخمس الأولى، وأكد لـ«الإمارات اليوم»: كشفت هذه الجولات من البطولة عن أداء ذهني مميز، وعن مستويات تبشر بالخير، وسيتم اختيار أفضل اللاعبين، لضمهم إلى المنتخبات الوطنية، خصوصاً في الأعمار المبكرة، من أجل مساعدتهم على رفع سقف التطلعات، والوصول إلى المراكز المتقدمة، ونتمنى أن يستمر الأداء بهذه الوتيرة التصاعدية، ولن نركز على النتائج كثيراً بقدر المردود الذهني للاعبين.