العبدولي: تنتظرنا مباراة مرعبة أمام الوصل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول، جمعة العبدولي، إنهم واعون بصعوبة مباراتهم الأولى في دوري الخليج العربي، غداً، أمام الوصل، خصوصاً بعد الحالة الفنية القوية التي ظهر بها «الإمبراطور» أمام اتحاد جدة السعودي، وعقب التعادل خارج أرضه بهدف لمثله.وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا مباراة مرعبة أمام الوصل، قياساً بظروفنا الفنية، والصورة المميزة التي أصبح عليها الوصل، خصوصاً أن فريقنا سيلعب من دون محترفه المغربي، يحيى جبران، ما يعني أننا سنفتقد خدماته في أهم وأصعب مباراة بانطلاقة الموسم، إلا أننا نعوّل على لاعبي فريقنا لتقديم مباراة كبيرة».