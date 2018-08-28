فرق مركز «دو لا ليغا» تختتم المعسكر الكشفي في إسبانيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حقق المُعسكر التدريبي الكشفي لمركز «دو لا ليغا» للكفاءات العالية، الذي أقيم في إسبانيا، نجاحاً باهراً، وظهر ذلك جلياً في أداء اللاعبين المُمتاز ضد فرق الدوري الإسباني «لا ليغا»، بقيادة الجهاز الفني والتدريبي الإسباني الذي قاد الفرق في وقت سابق للفوز ببطولة دوري اتحاد كرة القدم، قبل التوجه للمعسكر الكشفي في إسبانيا.

وانعكست التدريبات الاحترافية التي تلقاها الفريق على نتائج مُبارياته ضد أفضل فرق الشباب بالدوري الإسباني «لا ليغا» في المُعسكر في إسبانيا، حيث حقق فريق تحت 16 عاماً تعادلاً مُثيراً أمام ريال بيتيس، في أعقاب فوزه على غرناطة 4-صفر، الأسبوع الماضي.

يذكر أن مركز «دو لا ليغا» للكفاءات العالية، الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له قد أُطلق عام 2016 بهدف تمهيد طريق الاحتراف للشباب الموهوب من جميع أنحاء الإمارات، ويُمكنهم من التدريب على أعلى مستوى بقيادة مدربين مُعتمدين من رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، وتوسع المركز هذا العام ليشمل ثلاث فئات عمرية، تراوح أعمارها ما بين 11 و17 عاماً.

وبإمكان اللاعبين الانضمام إلى المركز عن طريق منصة أبطال «دو» التي أُطلقت بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا».