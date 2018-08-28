زوران: العين فتح صفحة الدوري.. والهدف الدفاع عن اللقب

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن «الزعيم» بدأ فصلاً جديداً في مشواره، بعد أن فتح صفحة دوري الخليج العربي لكرة القدم، الذي يهدف فيه للدفاع عن لقبه بداية من يوم الجمعة المقبل، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على حساب فريق الإمارات على استاد الإمارات، مطالباً لاعبيه بمواصلة تقديم الأداء الأفضل باستمرار في كل المباريات التي يخوضونها.

وقال المدرب المتوج مع «الزعيم» بثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي في الموسم الماضي، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، إن فريقه قدم كل ما يمكنه خلال 45 دقيقة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي جمعتهم بفريق الوحدة يوم السبت الماضية على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وأن ذلك لم يكن كافياً من أجل حصد فريقه للقب الافتتاحي للموسم الجديد.

وتابع الكرواتي زوران، الذي تولى تدريب العين خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش منتصف الموسم الماضي، الحديث حول خسارة لقب السوبر، وقال: «أن تقدم كل ما عندك لمدة 45 دقيقة فقط بالتأكيد أمر لا يكفي، ويجب علينا أن نتحسن، وأن نقوم بما هو أفضل في كل الأوقات».

وأوضح زوران ماميتش أن تركيزهم حالياً بات منصباً على انطلاقة دوري الخليج العربي، وقال: «كل تركيزنا في الوقت الحالي منصب على يوم الجمعة المقبل، لبداية صفحة جديدة عنوانها حملة الدفاع عن اللقب الذي حققناه في الموسم الماضي».

ورداً على مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه لاعبو فريق العين يهنئون لاعبي الوحدة بعد التتويج بكأس السوبر، قال زوران ماميتش: «نحن فريق العين نفوز كالأندية الكبيرة، ونخسر أيضاً مثل الأندية الكبيرة».

واستأنف فريق العين تحضيراته على استاد خليفة بن زايد بمشاركة جميع لاعبيه، وتحت قيادة المدرب الكرواتي زوران، وذلك بعد أيام قليلة من الخسارة أمام الوحدة في كلاسيكو كأس السوبر، وستتواصل التدريبات بصورة يومية، على أن تغادر البعثة الخميس المقبل إلى رأس الخيمة للمبيت هناك قبل مواجهة «الصقور» عصر الجمعة المقبل.