اتحاد اليد يجري تعديلاً على مسابقات الرجال للموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد اليد نبيل عاشور، عن أن لجنة المسابقات في الاتحاد برئاسة داوود المليح، أجرت تعديلات على مواعيد مسابقات الرجال للموسم 2018-2019، الذي يستهل 24 سبتمبر المقبل، ويتضمن ست بطولات، وذلك بتعديل موعد انطلاقة ثالثة المسابقات (كأس نائب رئيس الدولة)، التي كان مقرراً لها الفترة من 15 مارس وحتى 12 أبريل 2019، لتصبح في موعدها الجديد خلال الفترة من 28 ديسمبر من العام الجاري ولغاية 29 يناير من العام المقبل.

وقال عاشور في تصريحات صحافية، إن: «تقديم موعد انطلاق مسابقة كأس نائب رئيس الدولة التي تلعب حصراً باللاعبين المواطنين، يعود إلى السماح لبعض لاعبي الأندية المحترفين للمشاركة مع فرقهم الوطنية في بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في كل من ألمانيا والدنمارك خلال الفترة ذاتها، بجانب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية في الأردن».

موضحاً: «يحرص اتحاد اللعبة على عدم ابتعاد اللاعبين، وإفراغ ساحات اللعبة من المباريات، فضلاً عن تدارك أي توقفات قد تفرضها استحقاقات دولية، وهو ما دفعنا إلى إجراء هذا التعديل، خصوصاً أن بطولة الدوري العام ثانية مسابقات الموسم الجديد التي ستنطلق 7 ديسمبر، ستُقام أربع جولات منها قبل التوقف لمدة 40 يوماً جراء الاستحقاقات الدولية، سواء للاعبين المحترفين الأجانب مع منتخباتهم الوطنية أو على صعيد استحقاقات الأندية الخارجية، خصوصاً أن عودة انطلاقة الدوري بجولته الخامسة ستكون في الأول من شهر فبراير 2019 على أن يستمر لغاية الـ12 من شهر أبريل».