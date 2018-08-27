«الأولمبي» يطلب مقعد المربع الذهبي من كوريا الشمالية في الآسياد

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب كوريا الشمالية، في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم بتوقيت الإمارات في الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويسعى الأبيض الأولمبي إلى الفوز على استاد باكان ساري في مدينة بوقور، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب منتخب كوريا الشمالية، في مواجهة من المنتظر أن تكون صعبة وقوية على الجانبين اللذين تأهلا إلى هذا الدور بعد أن تخطى الأبيض عقبة منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور وتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، في مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، فيما فاز منتخب كوريا الشمالية على بنغلاديش بثلاثية مقابل هدف.

واختتم منتخبنا الأولمبي تحضيراته لمباراة اليوم بأداء حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية في مدينة بوقور، بقيادة المدير الفني البولندي سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين كافة، وهم: عبدالرحمن العامري، محمد العطاس، زايد العامري، أحمد الهاشمي (الجزيرة) أحمد راشد، خالد إبراهيم، محمد الشامسي، سالم سلطان (الوحدة)، علي عيد غميل، حسين عبدالله (العين) عبدالله غانم، حمد الجسمي، ماجد سرور (الشارقة)، إسماعيل خالد (شباب الأهلي)، راشد محمد عمر (النصر) شاهين الدرمكي (اتحاد كلباء)، سلطان عبدالله المنذري (الوصل)، محمد خلفان المسماري (الفجيرة) وعبدالله حسن النوبي (حتا).

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي سكورزا، إن طموح الأبيض اليوم هو الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن ثقته باللاعبين كبيرة جداً في الظهور بالمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق النتيجة التي تضمن للأبيض البقاء في جاكرتا حتى آخر يوم في البطولة.

وأوضح سكورزا أن الفترة الزمنية بين مواجهتي دور الـ16 وربع النهائي كانت قصيرة جداً لذلك حرصنا على منح اللاعبين راحة سلبية لنصف يوم لالتقاط الأنفاس، خصوصاً بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الـ120 دقيقة في المباراة الماضية.

وأضاف أن عودة لاعب الارتكاز ماجد سرور للمشاركة مع المنتخب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف تشكل إضافة قوية لتشكيلة الأبيض، نظراً للقوة البدنية التي يتمتع بها اللاعب وقدرته على الربط ما بين الهجوم والوسط.

ودعا البولندي سكورزا الجميع للوقوف خلف المنتخب ومساندته وتشجيع اللاعبين، وتحفيزهم من أجل تحقيق المطلوب.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الأولمبي زايد العامري جاهزية كل زملائه اللاعبين لمواجهة كوريا الشمالية، حيث أن المعنويات مرتفعة جداً خصوصاً بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منتخب إندونيسيا على أرضه ووسط جمهوره.

وأضاف العامري أنه جاهز كذلك لمواصلة تألقه وهز شباك منتخب كوريا الشمالية بعد أن سجل في مرمى تيمور الشرقية هدفين وإندونيسيا هدفين، مشيراً إلى أن تعاون زملائه معه هو سبب تألقه وتسجيله للأهداف.

وأسهم العامري في تأهل الأبيض بعد أن تألق في المباراة الماضية بتسجيله هدفين خلال المباراة وهدفاً ثالثاً من ركلة الجزاء الترجيحية، إلى جانب مهاراته الفنية العالية التي نالت اعجاب الجماهير الإندونيسية التي تابعت أحداث اللقاء.

الحتاوي.. نجاح متواصل

أنهى الدكتور محمد الحتاوي مهمته بنجاح مراقباً لمباريات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في جاكرتا، إذ أشرف على المباريات كافة التي أقيمت في استاد باكان ساري بمدينة بوقور، آخرها مباراة كوريا الشمالية وبنغلاديش ضمن دور الـ16.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بثقة الاتحاد الآسيوي واختياره للعمل في التجمع الرياضي الآسيوي الأكبر، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعد شهادة نجاح لكل الكوادر الوطنية العاملة في المجال الرياضي.

وأضاف الحتاوي أن التجربة أكسبته مهارات جديدة وخبرات إضافية ستساعده كثيراً خلال مراقبته لمباريات مختلف مسابقاتنا المحلية والبطولات الآسيوية المقبلة.

ووجه الحتاوي شكره لاتحاد الكرة ولجنة المحترفين على حرصهما الدائم لتطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال الرياضي خصوصاً الكروي من مراقبي ومنسقي المباريات، وذلك من خلال إقامة ورش العمل والدورات المتخصصة في هذا المجال.