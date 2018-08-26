مدرب منتخب الترايثلون: الهدف الرئيس هو التأهل إلى أولمبياد 2020

المصدر: محمد فاضل ــ دبي

قال مدرب منتخب الإمارات للترايثلون البرازيلي جواو، إن مشاركة لاعبي المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية لها هدف رئيس، بجانب السعي للفوز بإحدى الميداليات المخصصة للسباق.

وقال جواو لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا الرئيس هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث نأمل أن يحل لاعبو الإمارات في المراكز الأولى التي تمهد للمشاركة الأولمبية وقياساً باستعداداتنا فإن ذلك ممكن. ونوه بأن تعدد المشاركات الدولية سيؤمن أفضل النتائج مستقبلاً».

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت فجر أمس الى مدينة بالمبانغ، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في أندونيسيا، ويمثل المنتخب أحمد الفهيم وعبدالله حسين ومحسن آل علي والمدرب البرازيلي جواو. وعبر اللاعبون المشاركون عن جاهزيتهم الفنية والبدنية، وأكدوا على أن التحدي سيكون كبيرا بالنسبة لهم، خاصة في ظل ارتفاع مستوى باقي المشاركين من المنتخبات الأخرى.

وقال أحمد الفهيم لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون بالمشاركة الإيجابية وتحقيق نتيجة تفرح الإمارات. بينما قال آل علي: «نتطلع جميعاً الى خوض المنافسات بأفضل صورة، وبما يليق بسمعة الرياضة الإماراتية».