كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في موسكو اليوم

المصدر: موسكو - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار سنترال هيبودروم وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث تقام المحطة السادسة للمرة الأولى في روسيا.

ويشارك في السباق 13 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة في روسيا، لمسافة 1800 متر بفئة «ليستد»، المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، كما تمثل إقامة السباق في مضمار سنترال موسكو، الذي تأسس عام 1834، بُعداً تاريخياً وتراثياً مميزاً، بما يواكب المكانة المرموقة للكأس الغالية والسمعة العالمية للإمارات، واهتمامها الكبير بالحفاظ على أصالة ومسيرة الخيل العربية الأصيلة.

ومن أبرز الخيول المرشحة للمنافسة على لقب السباق: برنس فوست 2013، افانموث 2012، أبوسحاب 2014، هاراكان 2014 ، ملينوفي زفون 2013، بنسير فوست 2014، وكونروسو 2014.

كما تحظى المحطة الروسية باهتمام واسع من ملاك ومُربّي الخيل في روسيا، الذين يطمحون إلى الوجود بقوة، وتسجيل مشاركة ثرية، والفوز بلقب الكأس ذات القيمة التاريخية العريقة، باعتبارها من السباقات الكلاسيكية التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية.

وأكد من جانبه، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات، فيصل الرحماني، أن «إسطبلات روسيا ومزارع إنتاج الخيول تتميز بأعلى مستوى، بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل العالمية، الأمر الذي قادنا للوجود بقوة في روسيا، ودعم خطط توسع نشر رسالة الكأس الغالية في دولة عريقة ذات تاريخ حافل بمسيرة رعاية الخيل العربية الأصيلة».

وأوضح الرحماني أن «الوجود في أشهر المضامير العالمية يترجم خططنا المستمرة لتحقيق الإضافات المهمة في أجندة سباقات كل عام».