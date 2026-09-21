سباق جري 200 متر للسيدات بـ"الكعب العالي"

أُقيم في المجمع الأولمبي "لوجنيكي" بموسكو سباق جري بالكعب العالي، بمشاركة فرق نسائية تنافست في سباق تتابع 4 × 200 متر على كعب لا يقل ارتفاعه عن خمسة سنتيمترات.

وفاز فريق "الشيطان يرتدي أحذية رياضية" بالمركز الأول بزمن دقيقتين و25 ثانية، تلاه فريق "متزلجات جامعة موسكو الحكومية" بدقيقتين و29 ثانية، بينما حل فريق "الوحوش" ثالثاً بدقيقتين و30 ثانية.

وشارك في السباق أكثر من 50 فريقا، وفق الموقع الإلكتروني للحدث.

واشترطت قواعد المشاركة ارتداء فستان جميل ومكياج، إلى جانب كعب ثابت دون إبرة بارتفاع لا يقل عن خمسة سنتيمترات.

ويهدف هذا النوع من الفعاليات الرياضية غير التقليدية إلى الجمع بين الرياضة والأناقة، ويعكس اهتماماً متزايداً في روسيا بتنظيم فعاليات تجمع بين المنافسة الرياضية والعناصر الجمالية والترفيهية