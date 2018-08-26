انطلاق بطولة الإمارات للشطرنج بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

انطلقت أمس بالفجيرة، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي تقام في فندق نوفوتيل، وبمشاركة 120 لاعباً من جميع أندية الشطرنج.

وينظم البطولة، نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، تحت إشراف اتحاد الإمارات. وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد اجتمعت في مقر الاتحاد، حيث تم اعتماد لوائح البطولة التي يديرها طاقم حكام برئاسة الدولي فيصل الحمادي. وقالت رئيسة اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج فوزية لطفي، في تصريحات صحافية: «نتطلع الى نجاحات جديدة للاعبين، بحيث نكتشف مواهب جديدة يمكنها الانضمام إلى المنتخبات السنية».