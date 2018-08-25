وفد عيناوي - وحداوي يزور مرضى السرطان في القاهرة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قام وفد من فريقي الوحدة والعين بزيارة مرضى السرطان في مستشفى 57357 بالعاصمة المصرية القاهرة، والتقطوا صوراً تذكارية مع المرضى بهدف تعزيز التكافل الإجتماعي ومد جسور الثقة مع جميع فئات المجتمع.

وأعرب إداري فريق كرة القدم بنادي الوحدة فهد مسعود عن سعادته بالزيارة، وشكر رابطة دوري المحترفين على تنسيقها، وقال في تصريحات صحافية: «سُررنا بهذه الزيارة التي اطلعنا من خلالها على منظمة عمل متكاملة يُقابلها إصرار الأطفال والمرضى على مُحاربة هذا المرض، وإن مثل هذه الزيارات هي من الأهداف السامية التي تسعى إدارة النادي لتحقيقها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، وهو دور حيوي منوط بكل المؤسسات في المجتمع، التي تسهم من خلاله لتخفيف آلام هؤلاء المرضى ومعاناتهم».

من جهته، عبر حمدان الكمالي لاعب فريق كرة القدم بالنادي، عما التمسه خلال الزيارة من دعم القيادة الرشيدة لمرضى السرطان خارج الدولة، إذ اطلع الوفد من الناديين على الدعم الذي تُقدمه دولة الإمارات للمستشفى والمرضى مُنذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

فهد مسعود:

• «زيارة مُحاربي السرطان تعزيز للتكافل الاجتماعي».

الكمالي:

• «فخور بالدعم الإماراتي لمرضى السرطان خارج الدولة».