وقّعت مجموعة ماكس للرعاية الصحية ومستشفى كليمنصو الطبي في دبي (CMC Dubai) اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع فرص حصول المرضى في دولة الإمارات على الرعاية الطبية التخصصية. وبموجب الاتفاقية، سيزور أطباء من المجموعة المستشفى في دبي لتقديم الاستشارات في العيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية بصورة مستقلة داخله، بما يتيح للمرضى في المنطقة الاستفادة من خبرات طبية متخصصة من الهند.

ويشمل التعاون في مرحلته الأولى تخصصَي جراحة العظام والمسالك البولية، إذ سيزور أطباء من مجموعة ماكس المستشفى لمدة ثلاثة أيام شهرياً. ومن المتوقع أن تتوسع الشراكة مستقبلاً لتشمل مزيداً من الأطباء والتخصصات الطبية.

وسيتولى الأطباء الزائرون، إلى جانب تقديم الاستشارات، إجراء العمليات الجراحية الروبوتية في مستشفى كليمنصو. وسيجري أطباء ماكس هذه العمليات بصورة مستقلة داخل المستشفى، فيما يتولى فريق كليمنصو الإشراف على رعاية المرضى قبل الجراحة وبعدها، لضمان استمرارية العلاج وتنسيق الرعاية الطبية.

ويقع مستشفى كليمنصو الطبي في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية بمنطقة الجداف.

ويضم المستشفى متعدد التخصصات 100 سرير، ويقدّم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والجراحية بالاستعانة بأطباء تلقّوا تدريبهم على المستوى الدولي وبتقنيات طبية متقدمة.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزّز القدرات السريرية للمستشفى، من خلال توسيع نطاق الاستشارات التخصصية والخبرات الجراحية المتاحة لمرضاه عبر مجموعة ماكس للرعاية الصحية.

وتُسهم مجموعة ماكس في هذه الشراكة بخبرات شبكتها الواسعة من المستشفيات والأطباء المتخصصين في الهند. وتشمل خبراتها تخصصات دقيقة، من بينها علاج الأورام، أمراض وجراحات القلب، وجراحة الأعصاب والعظام، وزراعة الأعضاء، والجراحة الروبوتية، إلى جانب تخصصات أخرى.

وقال سريكومار براهاماناندان، عضو مجلس إدارة مستشفى كليمنصو الطبي في دبي، في تعليقه على الشراكة: «تعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء علاقات تعاون تعود بفائدة حقيقية على المرضى والمجتمع ككل. ومن خلال الجمع بين الإمكانات الطبية والسريرية في مستشفى كليمنصو الطبي في دبي ومجموعة ماكس للرعاية الصحية، نسعى إلى إتاحة الخبرات الطبية التخصصية لعدد أكبر من المرضى في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتوفرة لهم».

من جانبه، قال الدكتور طه الهزارمردي، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليمنصو الطبي في دبي: «تتمثل أولويتنا في ضمان حصول المرضى على الخبرات الطبية المناسبة وخيارات العلاج الأكثر ملاءمة لحالاتهم. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى استقبال الأطباء المتخصصين من مجموعة ماكس للرعاية الصحية لتقديم الاستشارات وإجراء العمليات الجراحية في مستشفانا بدبي. كما ستُعزّز الشراكة قدراتنا في مجال الجراحة الروبوتية، وتتيح لفرقنا الطبية العمل معاً لتقديم رعاية صحية متكاملة ومنسّقة طوال رحلة علاج المريض».

وأضاف راج راينا، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة ماكس للرعاية الصحية: «يساعدنا التعاون مع مستشفى كليمنصو الطبي في دبي، الذي يشاركنا الالتزام بالتميّز السريري وتقديم رعاية تتمحور حول المريض، على إتاحة خبرات أطبائنا المتخصصين للمرضى في دولة الإمارات. وسيقدّم أطباؤنا الاستشارات الطبية ويجرون العمليات الجراحية في المستشفى بدبي. كما نرى فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون من خلال إشراك مزيد من الأطباء المتخصصين ودعم المستشفى في تطوير برنامجه لزراعة الأعضاء. ويتمثل هدفنا المشترك في تسهيل حصول المرضى في المنطقة على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة والمتخصصة».

ومن المتوقع أن يمتد التعاون مستقبلاً إلى ما يتجاوز الزيارات الطبية والاستشارات والعمليات الجراحية، إذ ستدعم مجموعة ماكس للرعاية الصحية مستشفى كليمنصو الطبي في دبي في تطوير برنامج زراعة الأعضاء. ومن شأن ذلك أن يفتح المجال أمام شراكة سريرية أعمق بين المؤسستين، ويعزّز فرص حصول المرضى في دولة الإمارات على الرعاية الصحية التخصصية والمتقدمة.