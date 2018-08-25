أحمد موسى يعود إلى الفجيرة معاراً من شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة، على حسابه في «تويتر»، عن تعاقده مع اللاعب أحمد موسى، على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من شباب الأهلي دبي، لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي. وسبق للاعب أحمد موسى ارتداء قميص الفجيرة في الموسم الماضي، وأسهم في تأهل الفريق للعب في دوري الخليج العربي، بعد أن تألق في المباريات التي لعبها. من جهته، قال اللاعب أحمد موسى لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بالعودة إلى نادي الفجيرة، الذي اعتبره بيتي الثاني، وأتطلع معه لتحقيق أفضل إنجازاتي في الوقت الحاضر، ومنها ما يطمح إليه نادي الفجيرة وإدارته وجمهوره العزيز، وأتقدم بالشكر الوفير لإدارة نادي شباب الأهلي دبي، لتسهيلها مهمة انتقالي إلى معقل الذئاب، والشكر لنادي الفجيرة الذي تمسك بالتعاقد معي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع».