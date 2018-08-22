أصغر لاعبة إماراتية في "آسياد إندونيسيا" تحلم بالتأهل للأولمبياد

المصدر: الإمارات اليوم -جاكرتا

أكدت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم علياء الأحمد التي تشارك ضمن بعثة الإمارات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية في نسختها الـ “18 التي تقام حاليا في إندونيسيا أنه وعلى الرغم أن هذه تعد المرة الأولى التي تشارك فيها في هذه الدورة الا أنها تحلم بتحقيق إنجاز لبلدها والوصول الى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، مشيرة الى أن مشاركتها في الدورة أكسبتها خبرات جديدة في رياضة القوس والسهم.

وقالت علياء تصريجات صحافية"بدأت مشواري مع لعبة القوس والسهم منذ أربع سنوات وقد شجعتني والدتي على ممارسة هذه اللعبة وأسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشواري الحالي في إندونيسيا".

وتعد علياء" 16عاما"، أصغر لاعبة في البعثة الرياضية لدولة الإمارات المشاركة في هذه الدورة.

وكشفت الأحمد أنه على الرغم من أنها واجهت في هذه الدورة منافسين أكبر منها سنا الا أنها لم تشعر بالخوف او الرهبة.

ونجحت علياء الى جانب زميلتها في المنتخب، غالية البلوشي في التأهل الى دور الـ 32 في البطولة وستواجه غدا الخميس منافستها اللاعبة اصيل من كازاخستان من أجل المنافسة على بطاقة التأهل الى دور الـ 16 في مسابقة الفردي.

وأشارت علياء الى أن لعبة القوس والسهم تساعد من يمارسها في عملية التركيز في دراسته الاكاديمية فضلا عن أنها تسهم كذلك في تقوية العضلات، لافتة الى أنه ورغم أنها ظهرت بصورة جيدة خلال مشاركتها الأخيرة الا أن الطقس الحار أثر بصور سلبية في تركيزها في بعض الجولات خلال المسابقة.