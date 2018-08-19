العين يعاود تدريباته المحلية اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

يخوض فريق العين، مساء اليوم، أول تدريباته المحلية، وأمام جماهيره على استاد خليفة بن زايد، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة فريق الوحدة السبت المقبل، في كأس السوبر بالعاصمة المصرية القاهرة. وكانت بعثة «الزعيم» عادت للدولة صباح الجمعة الماضية، بعد أن أقام الفريق معسكره الخارجي في سلوفينيا. وسيواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعبه، قبل السفر الخميس المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

على جانب آخر، أكدت صحيفة «سامبي التركية» أن نادي جوزتيبي التركي قدم عرضاً للاعب العين، الدولي السويدي بيرغ، مؤكدة أن النادي يسعى لإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة. في المقابل، يعتبر بيرغ من أبرز لاعبي العين، خصوصاً أنه هداف الموسم المنصرم.