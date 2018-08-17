اتحاد كلباء يتعاقد مع لاعب الارتكاز النيجيري المدافع رحيم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء مع لاعب الارتكاز النيجيري رحيم لاوال وذلك لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي قادما من الدوري التركي بعقد لموسم واحد، وقال مصدر رسمي داخل نادي اتحاد كلباء للامارات اليوم: اللاعب رحيم وهو دولي سابق سيخضع للفحص الطبي صباح يوم غد تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق، وبهذا يكون اتحاد كلباء قد أغلق باب المحترفين الاجانب بعد التعاقد مع كل من الروماني ماتيو والكرواتي بيروزيفتش، والبرازيلي سانتوس.

يذكر ان اتحاد كلباء اختتم اول من امس معسكره التدريبي الذي اقامه في سلوفينيا ولعب خلاله اربع مباريات ودية كانت اخرها مع الفتح السعودي وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف.