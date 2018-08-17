داود علي يفك الارتباط بدبا وينتقل إلى كلباء

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد المدير التنفيذي لشركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء، خالد النقبي، توصل شركة الكرة إلى اتفاق مع لاعب دبا الفجيرة داود علي، حيث يلتحق اللاعب بالفريق، بعد أن فك ارتباطه مع دبا، الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: داود علي لاعب مميز، ويتمتع بإمكانات فنية وذهنية مميزة بسبب تمثيله للمنتخب في وقت سابق وشباب الأهلي.

وتابع: الاتفاق تم بشكل كامل مع اللاعب الذي أجرى مخالصة مالية مع نادي دبا الفجيرة، بانتظار بعض اللمسات في تفاصيل العقد سيتم حسمها، ليتم بعد ذلك التوقيع الرسمي على كشوفات «النمور».

ولم يوضح النقبي نوعية اللمسات التي تحتاج إدارة كلباء إلى تثبيتها قبل التوقيع الرسمي، منوهاً الى أنها إدارية. ورحب النقبي باللاعب، ووصف انضمامه للفريق بالإضافة النوعية لمنطقة دفاع ووسط اتحاد كلباء.

من جهته، أكد مدير فريق دبا الفجيرة، جمعة حمدان العبدولي، أن العلاقات الطيبة التي تجمع دبا مع جميع الأندية كانت سبباً في الموافقة على تحرير اللاعب من عقده مع دبا، والانتقال إلى صفوف كلباء.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: قابلنا رغبة اللاعب داود علي بمغادرة صفوف الفريق بروح رياضية عالية رغم ارتباطه بعقد رسمي مع نادينا، ولم نتمسك بالعقد الذي يجمعنا معه، وعلى العكس قابلنا رغبته باحترام كبير وتقدير لمسيرته الكروية؛ انطلاقاً من استراتيجية إدارة النادي بدعم اللاعب الإماراتي وبشكل احترافي كامل.

النقبي مديراً تنفيذياً لشركة كلباء لكرة القدم

عينت شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء، الأكاديمي الرياضي واللاعب السابق خالد سعيد النقبي، في منصب مدير تنفيذي للشركة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبيد اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»: يأتي التعيين تماشياً مع رؤية مجلس إدارة النادي في دعم الوجوه الشابة للاستفادة من كفاءتها في خدمة الرياضة في النادي، ولثقتنا العالية بإمكاناته.

من جهته، تقدم النقبي بالشكر لإدارة «النمور» لتكليفه بهذه المهمة، وقال: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد بحيث يكون أساس النجاح المطلوب، وأشعر بالسعادة للاستعانة بي وأتمنى ان أكون عند حسن ظن اسرة كلباء، وسنعمل معاً لتحقيق النجاح بالبقاء الأول. يذكر أن خالد النقبي سبق أن لعب للفريق الاول لاتحاد كلباء، كما أنه تسلم مهمة ملف الاحتراف بالنادي خلال السنوات الماضية.