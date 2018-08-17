«المحترفين» تستعرض الترتيبات الفنية لكأس السوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة دوري المحترفين، صباح أمس، الاجتماع الفني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة 25 الجاري. وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي العين والوحدة وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بلجنة المحترفين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، والمسائل الفنية، والإعلامية والتنظيمية، فتقرر أن تغادر بعثة الوحدة الأربعاء المقبل، على أن تغادر بعثة العين منتصف ليلة الخميس من مطار أبوظبي.

وسيكون العين يسار المنصة باعتباره بطل الدوري، ثم الوحدة يمينها حسب لائحة المسابقة. وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة في 24 الجاري ولمدة ساعة كاملة، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.

وسيظهر العين مرتدياً الطقم البنفسجي كاملاً، والوحدة سيرتدي الطقم الأبيض كاملاً أيضاً. وحسب لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم تحديد الفائز من خلال ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة. كما أعلنت لجنة دوري المحترفين عن تكفلها بتوفير جميع تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة المقدرة بـ8000 تذكرة لكل نادٍ.