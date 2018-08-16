الجزائري بن يطو يقود الفجيرة لأول فوز على ملعبه

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو ناديه الفجيرة لاول فوز في مباراة تقام في استاد الفجيرة الدولي، منذ العودة من المعسكر التدريبي الخارجي، بعد ان سجل الهدف الوحيد في المباراة الودية التي فاز بها الفجيرة على ضيفه السلام العُماني بهدف مقابل لاشيء، والتي اقيمت مساء اليوم ضمن استعدادات الناديين للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها مشاركة " الذئاب"، في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وبدأ الفجيرة المباراة بتشكيلة ضمت حارس المرمى صالح ربيع وكل من هلال سعيد، خالد عبدالله، فهد سبيل، حسن أمين، مهند خميس المنصوري، سالم سيف، والبرازيليان سيلفا وجابرييل، والجزائري محمد بن يطو.