حكم الملاكمة سلطان الوالي ضمن النخبة العالمية

المصدر: محمد فاضل - دبي

تسلّم اتحاد الإمارات للملاكمة، يوم أمس، شهادة النجاح للحكم الدولي سلطان الوالي، بعد مشاركته بدورة (3 نجوم)، من الاتحاد الدولي تفيد بترقيته ومنحه أحقية التحكيم في المناسبات العالمية، وليصبح أول حكم إماراتي وعلى مستوى دول الخليج العربي، ينضم إلى النخبة الدولية.

وبنجاح الوالي في هذه الدورة، سينال الشارة الدولية التي ستمكنه من قيادة نزالات الملاكمة في بطولات العالم والدورات الأولمبية. وأفادت الرسالة بأن الحكم الدولي سلطان الوالي نجح بامتياز في دورة حكام الملاكمة الدوليين الترتيب الثالث (3 نجوم)، التي أقامها الاتحاد الدولي للملاكمة في تايلاند، يوليو الماضي، ونجح الوالي في حجز مكان له بين أفضل الحكام على مستوى العالم، وهو ما يعطي تقديراً بارزاً للحكم الاماراتي، بعد نجاحه في مختلف الاستحقاقات السابقة وعلى كل المستويات والأصعدة.

وسيقود نيل الدولي الوالي هذه الشارة التحكيمية الى تمكّنه من المشاركة في تحكيم النزالات الدولية والأولمبية، على حد سواء، وأن ينعكس كذلك على تطور الملاكمة الاماراتية على مستوى اللاعبين، لدوره في تطوير رياضة الملاكمة.

وفِي هذا السياق، اكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة حسن الحمادي، في تصريحات صحافية، أن مجلس ادارة الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المرسومة لتطوير لعبة الملاكمة بشكل مميز، موضحاً «سعداء بنيل الحكم الدولي سلطان الوالي للشارة التحكيمية الدولية الأعلى مكانة، ونبارك له ذلك، ونتمنى ان تضيف نجاحات اكبر للرياضة الإماراتية في المستقبل، ونحث جميع الحكام والمدربين والاداريين في اللعبة على بذل جهود أكبر في الجانب التطويري لكفاءاتهم، وبما يسهم في نيل الشهادات الدولية بالملاكمة.