الهاجري يدعو جمهور الأهلي المصري إلى دعم العين والشحات في «السوبر»

المصدر: معاذ كمبال - العين

وصف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، جماهير فريق الأهلي المصري بأنها إحدى روائع كرة القدم في القارة الإفريقية، وذلك قبل أقل من 10 أيام على موعد مباراة سوبر دوري الخليج العربي الذي سيجمع فريقه بمنافسه فريق الوحدة، وتحديداً يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الهاجري أن المباراة هي الأولى لسفير الكرة المصرية في صفوف الزعيم والمعشوق من قبل جماهير فريق العين والأهلي المصري، حسين الشحات، ودعا أنصار الأهلي إلى دعم العين والشحات.

وقال الهاجري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، في محاولة لكسب ود جماهير الأهلي خلال مباراة السوبر أمام الوحدة: «من روائع كرة القدم جمهور نادي الأهلي المصري، نادي القرن في إفريقيا، مشهد مهيب ما تراه العين، ننتظركم في القاهرة مع السوبر الإماراتي».

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين أن وجود اللاعب المصري حسين الشحات في صفوف فريقه قد يسهم في حضور الجماهير الأهلاوية، وقال: «الدعوة مفتوحة لجميع الجماهير المصرية للاستمتاع بتلك المباراة».

وأكد الهاجري، الذي يشهد لأول مرة مباراة السوبر وهو في رئاسة شركة كرة القدم: «إقامة كأس السوبر الإماراتي في أرض الكنانة وفي قاهرة المعز هو أعمق من كونها مباراة كرة قدم، الأهداف السامية لها أبعد من ذلك بكثير، خصوصاً أنها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك».

واختتم غانم الهاجري تغريداته بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، وقال: «مباراة السوبر الإماراتي في مصر هو التقاء الأصالة والتاريخ، مصر التاريخ في أروع صوره وأبهى حلله».

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق العين، يوم الخميس المقبل، للعاصمة المصرية القاهرة من أجل الاستعداد للمواجهة القوية التي ستجمعهم بفريق الوحدة في أولى البطولات الرسمية المحلية للزعيم في الموسم الجديد، بعد أن كان قد شارك في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي ودّعها من دور الـ32 على يد وفاق سطيف الجزائري.

ويقيم «الزعيم» معسكراً خارجياً بالوقت الحالي في سلوفينيا، وكان قد تعادل أول من أمس أمام فريق جوركا الكرواتي بنتيجة 2-2 في رابعة مباريات الفريق الودية ضمن المعسكر الخارجي، وسجل الأهداف كل من لاعب الوسط إبراهيما دياكي والمهاجم حمزة محناية.

وكان «الزعيم» خسر تجربته الودية الأولى أمام فريق انتر زابرستش المنتمي للدوري الكرواتي بنتيجة 0/‏‏3، وكرر خسارته في المواجهة الودية الثانية التي جمعته بفريق فارازين الكرواتي بهدفين لهدف، بينما سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على المباراة الودية الثالثة أمام فريق كوبر السلوفيني.

العين يطرح باقات لجماهيره للسفر إلى مصر

طرح الحساب الخاص بفريق العمل العيناوي، التابع لمكتب شؤون جماهير فريق العين، على موقع «تويتر»، باقات خاصة لجماهيره الراغبة في السفر للعاصمة المصرية القاهرة، لمؤازرة «الزعيم» في مباراة السوبر التي ستجمعه بفريق الوحدة على استاد السلام يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر الحساب أن الباقة الأولى تشمل تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً والإقامة في غرفة فردية في فندق هوليداي إن مقابل 3720 درهماً، بينما يبلغ سعر الغرفة المزدوجة 3530، وأما الباقة الثانية فتشمل أيضاً تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً والإقامة في فندق إنتركونتينينتال مقابل 3910 دراهم للغرفة الفردية، و3610 للغرفة المزدوجة.

• 10 ايام متبقية على كأس السوبر بين العين والوحدة في القاهرة.