دبا الفجيرة يهزم نورنبيرغ الألماني

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

انتزع فريق دبا الفجيرة فوزا مهما في مباراته الودية أمس، والتي أقيمت ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام حالياً في ألمانيا، وذلك عندما واجه فريق نورنبيرغ، وفاز عليه بهدفي أحمد إبراهيم والأردني ياسين البخيت.

ويأمل دبا تحقيق أقصى استفادة من هذه الودية، للوقوف على مردود اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد. وقال مدير الفريق الأول لدبا الفجيرة جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن المباراة ودية، لكنها تأتي امام فريق بإمكانات فنية عالية، ولعب بالتشكيلة الأساسية وبجدية عالية كما لو أنها مباراة رسمية».

في جانب آخر، زار العبدولي أول من أمس، بعثة المنتخب الوطني الأول الذي يعسكر حالياً في النمسا استعداداً للمشاركة في بطولة أمم آسيا.