عبدالحميد يعود إلى قيادة سلة الشارقة بعد غياب 6 سنوات

المصدر: سالزبورغ - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة نادي الشارقة عن توصلها إلى اتفاق مع اتحاد كرة السلة، تم من خلاله انتقال المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم من تدريب المنتخبات الوطنية، والعودة لقيادة فريق رجال سلة الملك في الموسم المقبل 2018-2019، وذلك بعد غياب عن «الملك»، دام ست سنوات.

وقال رئيس الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد في تصريحات صحافية: «اتحاد اللعبة قام بتسهيل مهمة الشارقة في التعاقد مع المدرب عبدالحميد إبراهيم، تماشياً مع روح التعاون التي تربط النادي والاتحاد، وبما يصبّ في خدمة الرياضة عموماً وكرة السلة خصوصاً، كما سبق وحرص الاتحاد على تدعيم صفوف الفريق وتفريغ المدرب عبدالحميد لقيادة الشارقة في مشواره الخليجي».

وأضاف: «التعاقد مع عبدالحميد، اختيار موفق من جانب مجلس إدارة النادي، لأنه من المدربين الذين تركوا بصمة كبيرة في الشارقة وصنع شخصية البطل من جيل إلى آخر، ونحن نعمل دائماً في إدارة النادي والألعاب الجماعية على توفير عوامل النجاح التي تضمن تحقيق أهدافنا، خصوصاً أننا في الموسم الماضي نجحنا في حصد 11 لقباً على صعيد كرة اليد، وسبع بطولات في كرة السلة لجميع الفرق والمراحل السنية بلا استثناء، ونتطلع إلى موسم جديد نواصل من خلاله دروب النجاح».